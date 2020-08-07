نجم مسلسل “قيامة أرطغرل”: لنصلي من أجل بيروت

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"الخليج 365" من بيروت: أعرب الممثل التركي إنغين ألتان دوزياطان، والذي اشتهر ببطولة مسلسل “قيامة أرطغرل”، عن تضامنه مع الشعب اللبناني والضحايا الذين سقطوا جراء الانفجار الذي وقع في العاصمة بيروت، داعيا الجميع للصلاة من أجل بيروت.

وقال النجم التركي في تغريدة على حسابه في “تويتر”، “لنصلي من أجل بيروت”.

ولاقت تلك التغريدة التضامنية من قبل النجم التركي ترحيباً واسعاً من متابعيه، خاصة وأنها أول تغريدة له منذ الـ 18 آذار/مارس الماضي.

وكان انفجار ضخم قد هز العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في مرفأ المدينة، أدى لسقوط 140 قتيل وأكثر من 5000 جريح، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التعازي للشعب اللبناني بضحايا الانفجار، كما استنفرت الديبلوماسية التركية للتضامن مع ضحايا الانفجار الذي وقع ببيروت.