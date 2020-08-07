شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد طالبة جامعية وشقيقة أحمد عز فى مسلسل "هجمة مرتدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الممثلة الشابة مايان السيد دور طالبة جامعية وشقيقة أحمد عز خلال أحداث مسلسل "هجمة مرتدة" بطل العمل، والذى يجسد دور ضابط فى المخابرات، ومتزوج من هند صبرى التى تتورط معه ويحاول الأعداء قتلها، والمسلسل يتناول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية.

المسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولته الى جانب أحمد عز وهند صبرى كلا من هشامسليم وماجدة زكى ونضال الشافعى،وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرون من النجوم.

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يذكر أن مايان السيد تشارك فى مسلسل "تقاطع طرق" للنجمة منى زكى ومحمد فراج ومحمد ممدوح تايسون، تأليف وإخراجتامر محسن، وتدور الأحداث في إطار درامي رومانسي حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، فتقرر إنهاءحياتها الزوجية، والسفر للخارج.

وعرض للمثلة الشابة مايان السيد فيلم " بنات ثانوى"، وحقق نجاح وقت عرضه فى السينما بسبب أحداث الفيلم التى تدورحول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات في مرحلة المراهقة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن في العديد من المتاعبوالصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية للمخرج محمود كمال وتأليف أيمن سلامة، وشارك فى بطولة العما كل من هنادى مهنى،وجميلة عوض ومى الغيطى وهدى المفتى.