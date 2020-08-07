شكرا لقرائتكم خبر عن نعيمة وصفى.. متعددة مواهب دخلت الفن بسبب نصيحة نجمة إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هى فنانة من فنانات الزمن الجميل، فهى موهبة شاملة وبالرغم من تلك الموهبة إلا أنها لم تنل الشهرة الكاملة أو الشهرة التى كانت تستحقها، وكانت إحدى عمالقة المسرح، هى الفنانة الراحلة نعيمة وصفى التى تحل اليوم ذكرى وفاتها، فقد شاركت الفنانة نعيمة وصفى فى العديد من الأعمال سواء فى المسرح أو السينما أو التليفزيون وقدمت أدوارًا مميزة، ومختلفة، واستطاعت أن تقنع المتلقى بكل دور أدته فى أعمالها.

ولدت نعيمة وصفى فى إحدى قرى مدينة أسيوط، وسط أسرة ميسورة الحال، كانت تعشق الكتابة منذ صغرها وبدأت فى كتابة القصص القصيرة عندما كانت فى المرحلة الابتدائية والتى نالت إعجاب الكثيرين، ولم تكتفى بكتابة القصص فقط بل برعت وتفوقت فى كتابة القصائد الشعرية، وانتقلت للعيش فى القاهرة مع إخوتها ووالدتها بعد أن توفى والدها، والتحقت بمعهد التدريس وتخرجت منه لتعمل كمدرسة، لكنها شعرت أنها فى المكان الخطأ، وهذا ليس مكانها.

حبها للكتابة جعلها تتردد على المسارح فى القاهرة، وهناك قابلت النجمة نجمة إبراهيم التى رأت فيها موهبة التمثيل فحاولت إقناعها للالتحاق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وبالفعل التحقت نعيمة وتخرجت منه وكانت هى الفتاة الوحيدة فى الدفعة، وبعد تخرجها عينت فى المسرح الحديث الذى أنشأه زكى طليمات حينها لخريجى المعهد، ثم أنتقلت للعمل فى المسرح القومى وقدمت العديد من الأعمال المسرحية الناجحة.

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وعملت كذلك فى التليفزيون والسينما وقدمت أدوارًا حفرت فى أذهاننا لعل أشهرهم دور الزوجة المغلوبة على أمرها فى فيلم واإسلاماه التى قامت فى النهاية بقتل شجرة الدر ضربًا بالقبقاب ، وكذلك دور الجدة التركية فى فيلم حبيبى دائما لنور الشريف وبوسى والتى جعلتنا جميعا نحبها ونتفاعل معها ، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثان من جمعية الفسلم عن دورها فى هذا الفيلم ، ولم تكن تلك هى الجائزة الوحيدة التى حصلت عليها بل حصلت كذلك على جائزة الدولة التشجيعية عن مجمل أعمالها المسرحية.

لم تكتف بالمشاركة فى الأعمال الفنية كممثلة بل قامت بكتابة بعض المسلسلات التليفزيونية منها "أم أولادى، وأين مكانى"، كما كان لنعيمة بعض الأنشطة الاجتماعية والسياسية وساهمت فى محو أمية العديد من الفتيات، وظلت تعمل لآخر أيام حياتها، حيث شاركت فى فيلم دعوة للزواج تأليف لينين الرملل وبطولة مديحة كامل ويحي الفخرانى، أشاد بها العديد من الفنانين منهم الفنان سمير غانم عندما عملت معه فى مسلسل ميزو قال عنها فوجئت بعظمة الفنانة نعيمة وصفى حيث كان مسلسل ميزو هو أول أعمالى معها.