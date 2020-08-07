شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان تستعيد ذكريات مسلسل عائلة الحج متولى بصور من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة نورهان، ذكريات مسلسل "عائلة الحج متولى" للنجم الراحل نور الشريف، بصور من كواليس تصوير العمل الذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه لأول مرة فى موسم دراما رمضان 2001 ومازال يعرض بنجاح حتى الآن.



نورهان

ونشرت نورهان، الصور التى ترجع إلى 19 عاما، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "كواليس الحج متولى.. رحمه الله".. مضيفة: "العظيم رحمه الله، والنجمة الجميلة قلباً وقالباً رانيا يوسف.. وأنا كان عندى خدود".





مسلسل "الحاج متولى" تأليف مصطفى محرم وإخراج محمد النقلى، بطولة نور الشريف، ماجدة زكى، فادية عبد الغنى، غادة عبدالرازق، سمية الخشاب، وغيرهم من النجوم والفنانين، وتدور أحداثه حول رجل يبدأ حياته من الصفر، حيث يعمل لدى تاجر أقمشة يثق به كثيراً، وبعد وفاة التاجر يتزوج متولى من أرملته وينجب منها، لتتوفى هى ويدير هو الثروة كلها، حتى يصبح من أكبر التجار فى المنطقة، لتتوالى بعدها زيجاته الواحدة تلو الأخرى.

Advertisements



يشار إلى أن نورهان شاركت فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، الذى حقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه فى أيام شهر رمضان، وتفاعل الكثير من الجمهور مع الشخصيات، خاصة وأن المسلسل يرصد الحياة الاجتماعية فى فترة الثمانينيات من القرن الماضى مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.

وتدور أحداث المسلسل، فى إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينيات، وشارك فى بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوى، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبد الغنى، منة عرفة، محمد على رزق، حسنى شتا، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين الشباب، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى لمالكها تامر مرسى.