شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة المخرجة علوية زكى تحيى الذكرى الأولى لوفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت أسرة المخرجة القديرة الراحلة علوية زكى، ذكرى وفاتها الأولى التى تحل اليوم الجمعة، حيث رحلت فى مثل هذا اليوم 2019، عن عمر ناهز 93 عاما بعد وعكة صحيت ألمت بها حتى وافتها المنية.





ونشر حساب المخرجة الراحلة عبر إنستجرام، الذى تديره أسرتها، صورة قديمة لها، صحبتها بتعليق: "اليوم الذكرى الأولى لوفاة علوية زكى، نرجو الدعاء لها".





علوية زكى من مواليد 2 مايو عام 1926 وتعد واحدة من أهم وأكبر المخرجات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية والمسلسلات منها "الغرباء لا يشربون القهوة، القانون لا يعرف عائشة، لحظة اختيار، اللسان المر، ترويض الرجل، رجل اسمه عباس، ليالى الحصاد، نهاية العالم ليست غدا"، وتعتبر من أوائل المخرجات اللاتى كان لهن اهتمام بقضايا المرأة والمجتمع فى الأعمال الدرامية.

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وكان حساب المخرجة علوية زكى، الذى تديره عائلتها عبر موقع "انستجرام"، نشر جزءا من حوار نادر للمخرجة الراحلة مع برنامج "جديد × جديد" للإعلامية فريدة الزمر، الذى أدارته معها فى كواليس تصوير مسلسل "مهلا الدفع مؤجل"، وكتب الحساب فى تعليقه على الفيديو: "شاهد هذا اللقاء النادر لعلوية زكى وطاقم عمل مسلسل "مهلا الدفع مؤجل" فى برنامج "جديد × جديد" مع فريدة الزمر".





وتدير الإعلامية فريدة الزمر، الحوار مع المخرجة علوية زكى، وتبدأ بسؤالها، "يا ترى قبل ما ابدأ مع حضرتك.. أقول المسلسل دا رقم كام فى حياة علوية زكى؟"، وردت المخرجة الراحلة، "الحقيقة عملت مسلسلات كتير مش قادرة اعدلك كام.. حاجة وعشرين.. أنا مقلة وعقبال ما ألاقى النص الجيد اللى انفعل بيه وأقدر أجذب المشاهد.. يعنى كل سنة أو سنة ونص بعمل مسلسل".