شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى نبيلة السيد.. صورة نادرة مع نجيب الريحانى فى فيلم غزل البنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الـ 7 من أغسطس مع ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نبيلة السيد التى تعد واحدة من أشهر الكوميديانات اللاتى مررن على شاشة السينما والمسرح بفضل أعمالها العديدة التى لعبتها خلال مسيرتها الفنية الطويلة، التى شاركت خلالها فى معظم الأعمال، إلا أننا وخلال ذكرى ميلادها نتعرض إلى قصة دخولها عالم التمثيل من الأساس، حيث حصل الأمر من واقع الصدفة مثلما نكشف خلال التقرير التالى.

البداية جاءت من حلم نبيلة السيد في أن تصبح مغنية حينما تكبر بسبب عمل والدها كمتعهد أفراح بالإضافة إلى امتلاكه محل لبيع الأدوات الموسيقية، إلا أن كل شيء تغير فجأة ودخلت عالم التمثيل سريعاً بفضل والد إحدى زميلاتها مما كان يبحث عن صغيرات للانضمام إلى فيلم غزل البنات الذى يقوم ببطولتها الفنان نجيب الريحاني، حيث كان يلعب فيه دور مدرس ومعه طالبات، وبالفعل تم ضمها للفيلم بناء على ترشيح والد زميلتها.



نجيب الريحاني ونبيلة السيد

وهو الأمر الذى غير مسارها فيما بعد حيث باتت تعشق الممثل نجيب الريحاني وكل أعماله، ما تسبب في ترك المدرسة وفقاً لحواراتها فيما بعد وهروبها منها بهدف الذهاب إلى عروضه المسرحية.

وبالتالي شبت على حب التمثيل ثم حصلت فيما بعد على دبلوم المعهد العالي للتمثيل، كما التحقت بفرقة «ساعة لقلبك» بالإذاعة، ثم شاركت في مسلسلات إذاعية عدة، كان أغلبها من تأليف الراحل محمود السعدني، الذي حرص على اصطحابها في أعماله، ومن خلال تلك العلاقة تعرفت على شقيقه الأصغر الفنان صلاح السعدني.