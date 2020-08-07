شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى وأمل علم الدين يتبرعان بـ100 ألف دولار للبنان بعد فاجعة بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الفاجعة التى ضربت لبنان مؤخراً عقب انفجار مرفأ بيروت قررت الناشطة الحقوقية والمحامية اللبنانية أمل علم الدين وزوجها النجم جورج كلونى التبرع لصالح ثلاثة منظمات فى لبنان، وذلك وفق موقع مجلة "بيبول" التى أكدت خلال تقرير مؤخراً أن الفاجعة التى نجم عنها استشهاد أكثر من 137 مواطناً وإصابة أكثر من 5000 آخرين بالإضافة إلى أضرار مادية مدمّرة، دفعت أمل كلونى وزوجها للتبرع بـ100 ألف دولار.

وبدأت فى البيان هى وزوجها بالتأكيد على أسفهما الشديد تجاه ما حصل، بقولهما "نشعر بقلق عميق على أهل بيروت والدمار الذى لحق بهم فى الأيام القليلة الماضية"، ثم استكملا البيان بخصوص تبرعهما حين ذكرا : "ثلاث منظمات خيرية وجدناها توفّر الإغاثة الأساسية على الأرض هي الصليب الأحمر اللبناني، Impact Lebanon، وبيتنا بيتك".

ثم أعلنا فى النهاية على أنهما سيتبرّعان لهذه المنظمات بمبلغ مئة ألف دولار أميركي بقولهما: "نأمل أن يقدّم الآخرون المساعدة بأى طريقة ممكنة".

Advertisements

وعلى جانب آخر وفى إطار حرص الدول على دعم لبنان يعتزم رئيس المجلس الأوروبى التوجه إلى لبنان غدا، بعد الانفجار الكبير الذى هز العاصمة بيروت، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

كما هبطت طائرة تحمل 20 طناً من الإمدادات الطبية لمنظمة الصحة العالمية فى العاصمة اللبنانية بيروت، لدعم علاج المرضى الذين أصيبوا فى الانفجار الهائل، الذى وقع فى المدينة فى 4 أغسطس، ووفقا للصحة العالمية ستغطى الإمدادات 1000 تدخل جراحى و1000 تدخل جراحى آخر للأشخاص الذين يعانون من الإصابات والحروق الناتجة عن الانفجار.

وكانت شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، انفجارًا هائلًا أودى بحياة أكثر من 100 شخص، وأصيب الآلاف، إلى جانب تدمير الكثير من المباني وتشريد نحو 300 ألف شخص.