شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فنانة شاركت إسماعيل ياسين فى 11 فيلما.. شهرتها رفيعة هانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ليلى حمدى، اليوم الجمعة، والتى اشتهرت فى السينما بلقب "رفيعة هانم" وهى الشخصية التى جسدتها فى فيلم "لوكاندة المفاجآت"، وجاء هذا اللقب كنوع من السخرية على وزنها الزائد، ورغم أنها لم تحصل على حقها فى دور كبير، إلا أنها استطاعت أن تترك بصمة فى أذهان المشاهدين، خاصة أن لها طلة كوميدية وخفة دم ظهرت خلال الأفلام خاصة في الأعمال التي جمعتها مع الفنان الكوميدى الراحل إسماعيل ياسين، وهو ما نبرزه من خلال هذا التقرير.



بين قلبين

استطاعت من خلال عدة أدوار صغيرة جدا "كومبارس" فى أفلام إسماعيل ياسين والتى وصلت عددها إلى 11 فيلما، أن تخطف أنظار المشاهدين بسبب الطابع الكوميدى التى تركته بمجرد طلتها على الشاشة، أول هذه الأفلام هى "بين قلبين" عام 1953، بطولة كمال الشناوى، شادية، إسماعيل ياسين، شكرى سرحان، تألف زهير بكير، وإخراج محمد عبد الجواد.



الستات مايعرفوش يكدبوا

ثانى هذه الأفلام "الستات مايعرفوش يكدبوا" عام 1954، وتدور أحداثه حول رجل وامرأة يتزوجان، لكن سرعان ما يصاب الزوج بالكثير من الضجر والغضب من جراء مداومة الكذب فى كل شىء، ما يدفعه للسفر من أجل العمل في باريس، فتقوم بتدبير خطة مع أحد أصدقاء زوجها لكي يعود إليها عن طريق اختلاق كذبة مفادها أنها حامل، وتتوالى الأحداث، والفيلم من بطولة، شكرى سرحان، إسماعيل ياسين، شادية، زينات صدقى، استفان روستى، توفيق الدقن، تأليف بديع خيرى، اخراج محمد عبد الجواد



اسماعيل ياسين فى جنينة الحيوانات

فيلم "إسماعيل ياسين فى جنينة الحيوانات" ثالث هذه الأفلام التى تعاونت فيها مع إسماعيل ياسين، وشاركهما فى البطولة، عبد الفتاح القصرى، زينات صدقى، امال فريد، حسن فايق، عمر الحريرى، رياض القصبحى، تأليف عبد الشافى محمد، إخراج سيف الدين شوكت.



اسماعيل يس فى الاسطول

رابع فيلم هو "إسماعيل يس في الأسطول"، وتدور أحداثه حول شاب يقع في حب ابنة عمه، لكن والدتها ترفض هذا الحب والزواج، وتحاول أن تزوجها لرجل كبير في السن وثري، لتطلب البنت من ابن عمها التطوع في الأسطول، كي يساعد هذا في التعجيل بالزواج، وتتوالى الأحداث، وهو من بطولة زهرة العلا، احمد رمزى، محمود المليجى، زينات صدقى، تأليف حسن توفيق، إخراج فطين عبد الوهاب.



اسماعيل ياسين طرزان

خامس فيلم هو "إسماعيل يس طرزان"، وتدور أحادثه حول شخص ثري يتوفى تاركًا ثروة ضخمة ولكن لا يسمح لأي من الورثة أن يتسلم نصيبه من الثروة إلا بعد أن يعثروا على ابن المتوفي والذي فقد في الغابة من زمن بعيد وبالفعل يذهب اثنان من العائلة للوصول للشخص والذي أصبح طرزان، والفيلم من بطولة، فيروز، حسن فايق، زينات صدقى، عبد السلام النابلسى، تأليف أبو السعود الابيارى، وإخراج نيازى مصطفى.

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لوكاندة المفاجأت

سادس فيلم هو "لوكاندة المفاجآت" وتدور أحداثه حول شابان يفتحان مكتبًا للقيام بأعمال البوليس السري، للبحث عن أي مفقودات حتى يطلب منهم صاحب فندق إيجاد اللص الذى يسرق النزلاء، ويشارك في بطولة الفيلم، هند رستم، عبد المنعم إبراهيم، سهير البابلى، محمد توفيق، رياض القصبجى.



عريس مراتى

الفيلم السابع هو "عريس مراتى"، ويشارك في بطولة الفيلم، إسماعيل ياسين، عبد السلام النابلسى، لولا صدقى، زينات صدقى، فايزة أحمد، توفيق الدقن، خيرية أحمد، فؤاد المهندس، سهير البارونى، وهو من تأليف وسيناري وإخراج عباس كامل.



حسن وماريكا

الفيلم الثامن هو "حسن وماريكا"، وتدور أحداثه حول حسن وماريكا يحب كل منهما الآخر، وفي نفس الوقت يحب فهلوي عبد السلام النابلسي" ماريكا، ولكن حب من طرف واحد، فكيف ستكون المنافسة بين حسن وفهلوي، خاصة أن والد ماريكا - الخواجة يني "استيفان روستى".



المليونير الفقير

الفيلم التاسع "المليونير الفقير"، وتدور أحداثه حول جعران أفندي المعروف في قريته بذكائه ونباهته، لذلك يقوم عمدة القرية بإعطائه مبلغ 500 جنيه ويكلفه بمهمة شراء الشبكة لابنه من القاهرة، وعندما يصل جعران أفندي إلي القاهرة يكتشف أن الأموال الموجودة بحوزته قد سُرقت من أحد المحتالين وتتوالى الأحداث.



الفرسان الثلاثة

الفيلم العاشر "الفرسان الثلاثة" وهو من بطولة، إسماعيل ياسين، محمود المليجى، عبد السلام النابلسى، محمود عزمى، رجاء الجداوى، وهو من تأليف أبو السعودى الابيارى، وإخراج فطين عبد الوهاب.



المجانين فى نعيم

أما آخر فيلم شاركت فيه ليلى حمدى النجم إسماعيل ياسين هو "المجانين في نعيم"، وتدور أحداثه حول قنديل الذى يخرج بعد قضائه عشر سنوات في مستشفى اﻷمراض العقلية، وطيلة هذا الوقت يبحث عن عمل بلا جدوى، ويخاف الجميع منه، ويقرر أن يفتتح مكتبًا متخصصًا في حل المشاكل.