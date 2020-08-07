شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله "بيصبح" على جمهوره بصورة من الشاطئ ورسالة للصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الفنان الكبير صلاح عبد الله على مشاركة جمهوره طقوسه اليومية وإلقاء قصائده الشعرية الطريفة على متابعيه بوسائل التواصل الاجتماعى، وظهر صلاح عبد الله، اليوم الجمعة، فى صورة حديثة نشرها على حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، وهو يجلس على شاطئ البحر وكأنه يخاطب فصل الصيف وهو أمام البحر قائلا: "ولمين بترحل يا صيف لياليك وأيامك؟! وأياااااامك. صباح العسل".



صلاح عبد الله على انستجرام

وفى وقت سابق، قال الفنان صلاح عبد الله، من أحلى ذكريات الطفولة بالنسبة لى فى العيد هو لحظة حصولى على العيدية، وكذلك من أهم اللحظات التى لها واقع كبير على نفسى حاليا عندما تجتمع الأبناء والأحفاد حولى فى العيد من أجل العيدية، فالعيدية من أهم طقوس العيد.



صلاح عبد الله

وأضاف صلاح عبد الله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى والذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى مع الفنانة نجوى إبراهيم، والذى عرض فيديو خاص من زفافه، يوم عقد قرانى أخترته ليكون هو نفس يوم مولدى كى يصبح له قيمة جميلة فى حياتى وقد تزوجت عندما كان عمرى 34 عاما وكانت زوجتى تصغرنى بنحو ستة عشر عاما وأتذكر أن فى هذا اليوم بكيت بكاء شديدا، ولم أكن أعرف ما سبب هذا البكاء ولكنى أعتقد أنه كان بسبب توترى الشديد وخوفى من الحياة القادمة، ولكنه فى النهاية كان يوم جميل.

وعلق أيضا صلاح عبد الله على فكرة رفض البعض للمشاهد الساخنة قائلا، عندما تعرضت لأزمة صحية عام 2010، كان أى عمل يعرض على بعدها أصرح للمخرج أن هناك بعض الحركات الجسدية التى لا أستطيع القيام بها وذلك للأمانة الفنية وهو حر إذا أراد أن يستبدلنى، لذا أنا أرى أن كل فنان حر طالما يقول رأيه بكل صراحة فهذه حريته الشخصية وهذا أمر لا يسىء أبدا لزملائه.