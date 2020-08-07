شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تطالب الوطن العربى بصلاة جماعية مساء اليوم من أجل لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النجمة اللبنانية ميريام فارس، بصلاة جماعية فى جميع أنحاء الوطن العربى، فى الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، لتكون دعوات مستجابة من أجل لبنان التى تبكى شهداءها ومصابيها الذين راحوا ضحية انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضى.

وكتبت ميريام، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "طلب وحيد بطلبه من كل الوطن العربى، دقيقة صلى لبلدى لبنان اللى عم يبكى على شهدائه، اللى شبابه مفقودين تحت الردم، اللى جرحاه بعد ما شفيوا، اللى عياله تشردوا ع الطرقات، خلينا نصلى اليوم الساعة 6 مساء بتوقيت لبنان لتكون صلاتنا الجماعية مستجابة".

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وكان فلسطينيون، نظموا وقفة فى قطاع غزة، مساء أمس الخميس، لتأبين ضحايا الانفجار الضخم الذى ضرب مرفأ بيروت الثلاثاء الماضى، الذى أسفر عن مئات الضحايا والمصابين، وحمل المشاركون الشموع ورفعوا أعلام لبنان، معربين عن تضامنهم الكامل مع اللبنانيين، فى الحادث الذى ضرب العاصمة بيروت.

وتسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضى، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الحداد الوطنى العام فى ضوء الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها فى عمليات البحث عن المفقودين فى مرفأ لبنان ومحيطه، حيث تتم إزالة آثار الانفجار الكبير، وذلك وفق وسائل إعلام لبنانية، فيما كشفت عمليات البحث عن تضرر كبير فى المبانى القريبة من حادث الانفجار، وسقوط عدد كبير من المنازل فى محيط المرفأ.