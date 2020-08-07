شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى الطبيب المعالج لـ شيرى عادل فى حكاية "أمر شخصى" من مسلسل " إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان إيهاب فهمى لحكاية "أمر شخصى"، التى تقوم ببطولته النجمة شيرى عادل من مسلسل "إلا أنا"، حيث يجسد دور الطبيب المعالج لبطلة الحكاية خلال الأحداث، وتتورط شيرى فى العديد من المواقف تكشفها الحلقات المسلسل.

وبدوره يعمل مخرج الحكاية محمود كامل على معاينة أماكن التصوير والتجهيز لبدء التصوير الذى سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تم تحديد موعد لانطلاق التصوير، خلال الأسبوع المقبل، بينما انتهى مؤلف الحكاية عمر عبد الحليم من كتابة الـ10 حلقات كاملة وسلمها للشركة المنتجة.

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حكاية "أمر شخصى" هى الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وتم حتى الآن عرض حكايتين منهم على قناة dmc، هما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، ويتم حالياً تصوير الحكاية الثالثة وهي "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، كما تم الاستعداد للخامسة بعنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والسادسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.

وكان آخر أعمال شيرى عادل مسلسل "السهام المارقة" الذى تم عرضه لأول مرة فى شهر رمضان 2018 على قناة أبو ظبى، وشارك فى بطولته شريف سلامة وهانى عادل ووليد فواز، وعدد من الفنانين العرب منهم التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند أبو عبود والسعودى هشام فقيه والعراقى كامل إبراهيم وإخراج محمود كامل.