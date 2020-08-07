شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا عن تريند "أنا بفتخر برئيسى": استحوا بقى.. هل فى سبب لنفتخر به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة اللبنانية إليسا إنه بينما يتصدر هاشتاج الشاب جو عفيفى، التريند فى لبنان، الذى مات نتيجة الإهمال لوجوده تحت الحطام الناتج عن تفجيرات بيروت لمدة أيام، ظهر تريند آخر بعنوان "أنا بفتخر برئيسى"، وهو الأمر الذى أثار غضبها، لتطرح تساؤل حول السبب الذى يجعلهم فخورين برئيسهم فى ظل المصائب التى يواجهها لبنان.

وقالت إليسا، فى تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "ما بصدق إنو حد ترند المرحوم جو عفيفى، شهيد الإهمال، فى ترند أنا بفتخر برئيسى.. حدا يخبرنى قدام المصايب اللى صايرة شو فى سبب تا نفتخر برئيسنا؟.. شخص متواطئ معو خبر من سنة بالخطر الموجود متلو متل الفاسدين.. ولك خيرة الشباب بهالبلد ماتوا وبيوت الناس مهبطة شو بيعملكن رئيسكن؟ استحوا بقا".

ويشار إلى أن الفنانة اللبنانية إليسا، كانت قد وجهت رسالة شكر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على زيارته للبنان في أعقاب انفجار بيروت الضخم، وغردت إليسا عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "شكرا إيمانويل ماكرون لدعم فرنسا للبنان نحن بلد يمزقه الفساد أولا وقبل كل شيء، ونحن نثق بك أنت تعرف جيدًا ما نمر به".

وكان قد تعرض منزل النجمة اللبنانية اليسا، إلى تكسير ودمار نتيجة الانفجار الذى وقع الثلاثاء الماضى، فى العاصمة اللبنانية بيروت، وحينها أعربت إليسا عن حزنها الكبير مما حدث لبلادها وبيتها، قائلة "انفدت بل الحديد والممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا؟ مين برجعلنا بيروت؟"، ونشرت اليسا، مجموعة صور عبر حسابها على تويتر تظهر تدمير منزلها، صحبتها بتعليق: "انفدت بل الحديد والممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا؟ مين برجعلنا بيروت؟".