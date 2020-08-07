محمد الشرنوبي يتضامن مع الشعب اللبناني: من قلبي سلام لبيروت

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد الإنفجار الذي هزّ العاصمة بيروت، اختار الفنان المصري محمد الشرنوبي أن يتضامن مع لبنان على طريقته الخاصة من خلال أغنية أهداها لبلد الأرز.
محمد نشر عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” أغنية “لبيروت” للسيدة فيروز بصوته وعلّق: “من قلبي سلامٌ لبيروت”. وكشف الشرنوبي عن سبب هذه الخطوة في مقابلة له عبر برنامج “Et بالعربي”.
وقال محمد أنّه منذ اندلاع الانفجار وهو يشعر بحالة حزن كبيرة ويريد المساعدة بأي شكل فاختار أن يسجل هذه الأغنية بصوته لأنّه الشيء الوحيد الذي يستطيع المساهمة من خلاله بتخفيف معاناة الشعب اللبناني.
وقدّم محمد الأغنية بطريقة رائعة خاصة أن يتمتع بإحساس مختلف حيث تلقى الكثير من رسائل الإشادة والشكر على هذه اللفتة الجميلة.
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