نبيلة معان.. فنانة مغربية تستبدل صراخ الولادة بـ"الغناء"

ترتبط الولادة عند الكثيرات بالألم والصُراخ، لكن الفنانة المغربية نبيلة معان، كان لها رأي آخر، إذ اختارت جعل هذه المحطة المهمة في حياتها، فُرصة للغناء والبهجة.

وبينما استغرق الطاقم الطبي في إجراء عملية الولادة القيسرية، كانت الفنانة نبيلة معان مُستغرقة في عالم آخر، تُغني واحدة من الأغاني التُراثية التي اشتهرت بها لدى المغاربة، بحسب مقطع فيديو شاركته على حسابها في موقع يوتيوب.

وظهت نبيلة معان وهي تُغني أغنية "لغزال فاطمة"، وهي أغنية من التُراث المغربي، لناظمها المغربي إدريس بن علي المالكي، بالإضافة إلى أغنية "La vie en rose" للفرنسية إديث بياف.





"كانت فكرة جميلة جداً، اقترح علي الطبيب ذلك ووافقت على الفور، لأن الموسيقى والغناء كانتا بالنسبة لي دائما دعماً قوياً تمدّانني بطاقة إيجابية"، كلمات قالتها نبيلة في وصفها لتلك اللحظات، مُعلقة بالقول "ستبقى ذكرى خاصة".

وكشفت في تصريح لـ"الخليج 365"، أنها لما كانت داخل غرفة العمليات خالجتها أحاسيس مُختلفة جداً: "إنه نوع خاص من السعادة، والأغنيتان اللتان أديتهما تعنيان لي الكثير".

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وأضافت: "أغنية (la vie en rose) للأسطورة الفرنسية إديث بياف تعني لي الشيء الكثير، فأنا أغنيها منذ صغري، أما بالنسبة لـ(الغزال فاطمة) من التراث المغربي فتعني لي الجمال والجمالية".

وزادت: "مما زاد سعادتي وفرحي التفاعل الكبير للمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كانت هناك تعليقات رائعة لن أنساها أبدا. منذ سنة وأنا أريد أن أتقاسم الفيديو مع جمهوري وقد جاءت مناسبة عيد الميلاد الأول لابني ووجدتها فرصة جيدة لذلك".





وتابعت: "أتمنى التوفيق لكل النساء في عملية ولادتهن، وأوصيهن بالاستمتاع قدر الإمكان من هذه التجربة، وأطلب من الله أن ييسر لكل مقبلة على الإنجاب، وألا يحرم أحدا من هذه النعمة".

وتجدر الإشارة إلى أن نبيلة معان، هي مغنية وملحنة وشاعرة مغربية، بدأت مسيرتها الفنية في سن الـ16.

وتعتمد في أغانيها على أشعار التُراث المغربي، إذ تعمل على تجديده بإيقاعات حديثة، وتُقدمه في قالب يُحافظ على أصالته الفنية، ويواكب الأذواق العصرية.

وتكريماً لجهودها الفنية، قام العاهل المغربي الملك محمد السادس عام 2015، بمناسبة الذكرى الـ 52 لميلاده، بتوشيحها بوسام المكافأة الوطنية من درجة فارس.