الرئيس اللبناني عن كارثة المرفأ: نبحث فرضية التدخل الخارجي المزيد

الخليج 365 - كارول صباغالجمعة 2020/8/7 02:42 م بتوقيت أبوظبي
قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن التحقيق في انفجار بيروت يرتكز على 3 محاور بينها فرضية التدخل الخارجي.
وأضاف عون في حديث مع الصحفيين بالقصر الرئاسي: "التحقيق في الانفجار يرتكز على 3 مستويات: أولا على كيفية دخول هذه المواد المتفجرة وتخزينها في العنبر رقم 12".
وأضاف: "والثاني ما اذا كان الانفجار نتج بسبب الإهمال أو حادث قضاء وقدر".
وأشار إلى أن "الاحتمال الثالث هو أن يكون هناك تدخل خارجي أدى إلى وقوع الانفجار ".
وأشار رئيس الجمهورية اللبناني إلى أن "الشعب اللبناني غاضب جراء ما حصل في مرفأ بيروت وأنا غاضب مثله".
ولفت إلى أننا "نعمل لإظهار الحقيقة للشعب اللبناني خصوصا وأن الرأي العام يتغيّر ويتجه نحو الأبرياء"، مؤكدا أن "التحقيق سيشمل المسؤولين المباشرين، والعزاء لا يكون إلا بتحقيق العدالة والعدالة ستقوم بواجباتها".
وأضاف "تعرفونني بالحرب وبالسلم ولا أحد يستطيع أن يدفعني باتجاه الخطأ ولا أحد يستطيع أن يمنعني عن كشف الحقائق".
وأكد على أن "أبواب المحاكم ستكون مفتوحة أمام الكبار والصغار"، معتبرا أن "الحكم لا معنى له إذا طال والعدالة المتأخرة ليست بعدالة ويجب أن تكون فورية ولكن دون تسرع".
ورأى ان التفجير فك الحصار عن لبنان وستبدأ عملية إعادة الإعمار بأسرع وقت وأنا اقترحت تقسيم المناطق المتضررة وإشراف كل دولة على منطقة وبيروت ستعود أجمل مما كانت.
ولفت الى أن "هناك مساعدات دولية ذات قيمة ستصل إلى لبنان ومخطط إعادة الإعمار في طريقه إلى التنفيذ".
فيما رفض المس بسيادة لبنان في عهده، مؤكدا أنه "يمكن الذهاب إلى حكومة وحدة وطنية ولكن هي بحاجة لتمهيد وتوافق".
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