هيلدا خليفة تخسر أعز الناس في انفجار بيروت

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Aug 07, 2020
فُجعت مقدمة البرامج هيلدا خليفة بوفاة أعزّ صديقة على قلبها في إنفجار مرفأ بيروت، الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من آب/أغسطس الحالي.
ونعت هيلدا خليفة مصممة المجوهرات هالة طيّاح حيث قامت بنشر صورتها عبر حسابها على انستغرام وودّعتها بكلمات مؤثرة جداً قالت فيها: “لا كلمات أقولها يا صديقتي الأعز. لقد تركتينا باكرًا جدًا. أحبك كثيراً. روحك كانت أكبر من هذه الحياة وأنت علمتيني الكثير. آمل أن ترتاح روحك الجميلة بسلام. سأفتقدك كل يوم من حياتي. من الصعب جداً أن نقول وداعاً. شكرًا جزيلاً على كل الأوقات الجميلة، والحب والذكريات الجميلة. الى اللقاء في المقلب الآخر”.
نذكر ان الانفجار أوقع حتى اللحظة أكثر من 150 شهيداً وأكثر من 5000 جريحاً والعديد من المفقودين حتى اللحظة.
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