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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أعربت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن حزنها الشديد، لما تعانيه لبنان، خاصة بعد وقوع انفجار في مرفأ بيروت قبل أيام.
وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "الحزن مسيطر على قلب كل لبناني.. بتخايل بدنا كلنا علاج نفسي بعد يلي صار فينا.. الله لا يوفق يلي كان السبب.. لبنان منكوب، بيروت عم تبكي".
جدير بالذكر أن الثلاثاء الماضي شهد وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات المصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر نيكول سابا: "بعد اللي صار بتخيل بدنا كلنا علاج نفسي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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