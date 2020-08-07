نيكول سابا: "بعد اللي صار بتخيل بدنا كلنا علاج نفسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعربت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن حزنها الشديد، لما تعانيه لبنان، خاصة بعد وقوع انفجار في مرفأ بيروت قبل أيام.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "الحزن مسيطر على قلب كل لبناني.. بتخايل بدنا كلنا علاج نفسي بعد يلي صار فينا.. الله لا يوفق يلي كان السبب.. لبنان منكوب، بيروت عم تبكي".

جدير بالذكر أن الثلاثاء الماضي شهد وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات المصابين.