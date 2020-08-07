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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
غردت النجمة اللبنانية إليسا، حول هاشتاج "جو عقيقي"، الشاب الذي وُجدت جثته تحت الأنقاض، إثر الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت، منتقدة بعض التعليقات التي تحدثت عن الرئيس اللبناني مُطلقين هاشتاج "بفتخر برئيسي".
وكتبت، إليسا: "ما بصدق إنو حد ترند المرحوم جو عقيقي، شهيد الإهمال، في ترند أنا بفتخر برئيسي، حدا يخبرني قدام المصايب اللي صايرة شو في سبب تا نفتخر برئيسنا؟ شخص متواطئ معو خبر من سنة بالخطر الموجود متلو متل الفاسدين".
وأضافت: "لك خيرة الشباب بهالبلد ماتوا وبيوت الناس مهبطة شو بيعملكن رئيسكن؟ استحوا بقا".
ويهاجم الكثير من الفنانين، السياسيين في لبنان دائما بسبب الفساد في البلاد، ويدعون للمظاهرات.
ووقع انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية بيروت، قبل 4 أيام، أسفر عن سقوط قتلى، فضلا عن آلاف المصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا منتقدة هاشتاج "بفتخر برئيسي" في لبنان: "خيرة الشباب بهالبلد ماتوا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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