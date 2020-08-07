راغب علامة عن الانفجار بمرفأ بيروت: يجب أن تُعلق المشانق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق الفنان اللبناني، راغب علامة على تصريحات الخبير الروسي فيكتور موراخوفسكي، والتي تُفيد بأن كمية الأمونيوم المنفجر في بيروت لا تتعدى الـ300 طن.

وغرد "علامة"، قائلًا: "حسب الخبير الروسي، الانفجار ناجم عن ٣٠٠ طن يعني هناك ٢٤٠٠ طن قد اختفت والحمد لله من العنبر".

وأضاف: "هذا يبرر وجود هذه المواد الخطيرة لمدة ٦ سنوات، يعني أن المجرمين تستروا على هذه المواد ليسرقوها بدل أن يتلفوها أو يضعوها في مكان آمن، يجب أن تُعلق المشانق، لا ترحموا من قتلوا الناس في بيروت".

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ويهاجم الكثير من الفنانين، السياسيين في لبنان دائما بسبب الفساد في البلاد، ويدعون للمظاهرات.

ووقع انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية بيروت، قبل 3 أيام، أسفر عن سقوط قتلى، فضلا عن آلاف المصابين.