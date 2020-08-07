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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
علق الفنان اللبناني، راغب علامة على تصريحات الخبير الروسي فيكتور موراخوفسكي، والتي تُفيد بأن كمية الأمونيوم المنفجر في بيروت لا تتعدى الـ300 طن.
وغرد "علامة"، قائلًا: "حسب الخبير الروسي، الانفجار ناجم عن ٣٠٠ طن يعني هناك ٢٤٠٠ طن قد اختفت والحمد لله من العنبر".
وأضاف: "هذا يبرر وجود هذه المواد الخطيرة لمدة ٦ سنوات، يعني أن المجرمين تستروا على هذه المواد ليسرقوها بدل أن يتلفوها أو يضعوها في مكان آمن، يجب أن تُعلق المشانق، لا ترحموا من قتلوا الناس في بيروت".
ويهاجم الكثير من الفنانين، السياسيين في لبنان دائما بسبب الفساد في البلاد، ويدعون للمظاهرات.
ووقع انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية بيروت، قبل 3 أيام، أسفر عن سقوط قتلى، فضلا عن آلاف المصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة عن الانفجار بمرفأ بيروت: يجب أن تُعلق المشانق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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