فيديو| ماذا فعل آسر ياسين عند رؤيته محمد رمضان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر خلاله الفنانان محمد رمضان وآسر ياسين، أثناء تواجدهما في الساحل الشمالي، لقضاء عطلتهما الصيفية.
وظهر في الفيديو آسر ياسين رفقة عدد من أصدقائه، ثم اقترب من الفنان محمد رمضان الذي كان يقف بعيدًا ليسلم عليه.
ويعرض لـ"آسر ياسين" حاليًا فيلم "صاحب المقام"، عبر منصة "شاهد"، ويشاركه البطولة يسرا، وأمينة خليل، وريهام عبدالغفور، وبيومي فؤاد، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.
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