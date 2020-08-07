تراند اليوم : بعد تصريحاتها عن "محمود ياسين".. "شهيرة": "مش عايزه أشوف خلقة حد"

قالت الممثلة المصرية المعتزلة، شهيرة، إنها تخشى من أن تكون مقبلة على نوبة اكتئاب، في ظل معاناتها النفسية خلال الآونة الأخيرة، لا سيما بعد حادث انفجار بيروت.

وكتبت شهيرة عبر حسابها على موقع "فيس بوك": مش عارفة ليه بقي عندي بلاده يعني تناحه من ناحيه الكل لا قريب ولا صديق ولا بعيد ولا قريب مش عايزه أشوف خلقة حد داهية لكون داخلة على حالة نفسية مش عايزة أفسر في وشكم وأقول أكتئاب يارب لأ لأ استرها معايا يارب ياكريم أستغفر الله العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.. بصوا بقى لا تنزعجوا ممكن موضوع لبنان كمل علينا".

وكانت شهيرة كشفت أمس تطورات الحالة الصحية لزوجها الممثل محمود ياسين، قائلة: "يا جماعة محمود ياسين بخير وحالته الصحية مستقرة على عكس ما جاء في بعض المواقع، ولم يجد جديد على الحاله إطلاقًا، والحمدلله ولا مستشفى ولا غيره بس ياللا بقى ده العادي".

وتابعت: "مداخلة عادية مع وائل الإبراشي على كارثه لبنان وأنا كنت متأثرة جدًا للحدث المفزع ده، وتطرق الحديث بالسؤال عن صحه زوجي وطمأنت الجمهور إن الحالة مستقرة ونسأل الله الثبات على ذلك، والحمدلله وربنا يشفيه ويشفي كل مريض يارب ومنتحرمش من اهتمامكم وسؤالكم يارب".

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وكانت شهيرة قالت في مداخلة مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة القناة الأولى المصرية, إن حالة زوجها لا تتحسن، وكل أمنياتها ألا تسوء الحالة لما هو أصعب من ذلك.

وأضافت، أن مرضه لا علاج له، لذلك لا تملك من الأمر شيء سوى الدعاء، موضحة: "الحالة مش بتتحسن، ربنا موجود مش عارفه هنعمل ايه، الواحد بيقول يارب تعدي الأزمة، الموضوع إنه ملوش علاج، ربنا يرفع عنه ويشفيه".

تابعت: "حالته ساعات تبقا إلى حد ما الواحد يتقبلها، وساعات اتهز أوي، ولادي يقولوا لي يا مامي ما احنا عارفين تطورات الموضوع، لكن عشان أنا ملزماه باستمرار أي تفصيلة ولو صغيره بتأثر معايا، أنا بس بتمنى من ربنا الحالة متدهورش، لو حتى هتثبت على كده أنا راضية.. يعني حتى هقول الحمد لله حسه في الدنيا".