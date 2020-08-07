"حزلقوم" الشهر القادم .. ومكي نجم استثنائي

كشف مسرح كايرو شو المنتج لمسرحية " حزلقوم" عن انطلاق العرض الذي يعد اول ظهور مسرحي لنجم الكوميديا احمد مكي منتصف الشهر القادم .



واعرب المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس لكايرو شو عن سعادته البالغة بردود الافعال الاولية للعرض والتي بدات حتي قبل انطلاق العروض الجماهيرية حيث تصدر " حزلقوم" تريند تويتر في مصر فور طرح بوستر المسرحية الاول علي الحسابات الرسمية لكايرو شو بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للاعلان عن قرب افتتاح المسرحية للمرة الاولى في مصر بعد

النجاح الساحق الذي حققته عند عرضها في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض .



واشاد الهواري بمكي وبحماسه للوقوف علي المسرح معتبرا انه استثنائي ولكن متوقع من فنان نجم بحجم و ذكاء احمد مكي يدرك جيدا قيمة ومتعة التفاعل المباشر مع الجمهور .



واكد الشريك المؤسس لكايرو شو ان حضور مكي علي المسرح خلال عرض " حزلقوم" الاول ضمن فاعليات موسم الرياض جاء طاغيا و

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قويا جدا للجميع ولي شخصيا.



واضاف مجدي الهواري، حماس مكي للعرض الان وفي ظل الظروف الاستثنائية الحالية يكشف معدنا اصيلا و شجاعة من فنان يقدر جمهوره .



وابدي الهواري اعجابه الشديد بدعم احمد مكي للشباب خلال هذا العرض بداية من مخرج المسرحية الشاب الواعد كريم سامي وحتى شباب الوجوه الجديده التي اكتشفها مكي بنفسه و اصر على منحهم فرصة كبيرة في "حزلقوم" ، و هو امر يعكس مدى تصالحه مع فنه و ثقته الكبيرة بنفسه كنجم .



مسرحية "حزلقوم" تأليف حسن المهدي و محمد جلال ويشارك مكي بطولتها نجما الكوميديا بيومي فؤاد و محمد سلام وعدد من نجوم الكوميديا واخراج كريم سامي.

