الأحد.. انطلاق الدورة الثالثة من مسابقة المواهب الذهبية

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية في تلقي طلبات التقديم للدورة الثالثة من مسابقة "المواهب الذهبية" لأصحاب الهمم، والتي يقيمها الصندوق بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية، في مجالات الموسيقي والغناء، وذلك ابتداء من 9 اغسطس وحتي 10 سبتمبر.

صرح بذلك د. فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، واضاف أن فروع المسابقة تتضمن:

الغناء الفردي، الغناء الجماعي، العزف الموسيقي لفئات الإعاقة البصرية والحركية والذهنية، بالإضافة الي استحداث فرع جديد في هذه الدورة في مجال الاستعراض لفئة ضعاف السمع من سن 15 حتي 30 عاما.

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تتضمن شروط المسابقة: أن يكون المتسابق مصري الجنسية، أن يقدم المتسابق أسطوانة dvd

تحتوي علي أحد أعماله الفنية في حدود 3 دقائق، وفي حالة الاشتراك الإلكتروني يتم التسجيل بالفيديو لهذه الأعمال علي موقع الصندوق، كما يحق للجمعيات والمؤسسات والهيئات الخاصة والحكومية المشاركة في المسابقة.

وسيتم فرز الأعمال المقدمة من خلال لجنة مستقلة من المتخصصين، يحصل جميع المتسابقين علي شهادات مشاركة، كما تقدم جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في كل فرع من فروع المسابقة بالاضافة لميدالية وشهادة تقدير في حفل الختام.