الأحد.. فرقة "سداسي شـرارة" في ضيافة المانسترلــي

يستقبل مسرح الحديقة الصيفي بقصر المانسترلي - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الأحد 9 أغسطس، الحفل الفنى لفرقة "سداسي شرارة".
يقدم السداسي مجموعة من مؤلفات مُؤسس الفرقة الموسيقار الراحل عطية شرارة سواء من الموسيقى التصويرية للأفلام التي قدمها مثل "توحة" و"أبن حميدو"، وهذا بالإضافة لمجموعة من مقطوعات الموسيقى الشعبية والقوالب العربية.
يُذكر أن السداسي تأسس عام 1980، وكان
الحفل قيادة د. حسن شرارة النجل الأكبر للموسيقار الراحل والعميد السابق للكونسيرفتوار والحاصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2015.
جدير بالذكر أن المؤلف الموسيقي والمايسترو عطية شرارة قدم أولأعماله عام 1948 كمؤلف وكان في ذاك الوقت العازف الأول للفيولينة بأوركسترا الإذاعة المصرية (الأوركسترا السيمفوني فيما بعد)، قدم مجموعة مقطوعات بالشكل المُتعارف عليه في ذاك الوقت وهو الخط اللحني الواحد "مونوفوني"، الذى تطور فيما بعد لأكثر من خط لحني (وهو ما يعُرف بالتوزيع الموسيقي).
ثم عُين مايسترو لأوركسترا الإذاعة وأشرف "شرارة" علي ركن الأغاني في الإذاعة المصرية، وله الفضل في إنشاء فرقا موسيقية عدة بإذاعات الوطن العربي كتونس وليبيا، وشارك في إنشاء معهد الموسيقي العربية بالأردن.
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