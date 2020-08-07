تراند اليوم : نانسي عجرم تقصف الجيش اللبنانى .. ماذا قالت ؟

قبل أيام عرض التليفزيون اللبناني خلال احتفالات الجيش اللبناني بعيده، أغنية “ست الدنيا يا بيروت” للمطربة ماجدة الرومي، ما أثار موجة من التعليقات اللاذعة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان لافتًا التعليق الذي أدلت به المطربة نانسي عجرم، وربطت فيه بين حذف العبارة وتفجير مرفأ بيروت.

إذ غردت عبر حسابها على موقع “تويتر” قائلة: “انتبهتوا تشيلوا جملة من أغنية لأنو فيها كلمة “ثورة” وما انتبهتوا تشيلوا ٢٧٥٠ طن مواد متفجرة من مرفأ بيروت؟؟”

وخلف انفجار مرفأ العاصمة، الذي وقع الثلاثاء، ما لا يقل عن 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، ونحو 300 ألف مشرد، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

كما تسبب في دمار مادي واسع طال المرافق والمنشآت والمنازل، وقُدر حجمه بنحو 15 مليار دولار، وفق تقديرات رسمية مرشحة للزيادة.