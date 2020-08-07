شكرا لقرائتكم خبر عن قدمت دور الأم قبل كريمة مختار فى العيال كبرت ونحتفل بذكرى ميلادها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل، اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنانة نبيلة السيد التى ولدت عام 1938، وقدمت العديد من الأعمال الكوميدية، والتى لا تزال تسكن الوجدان حتى الآن، ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى إفيهاتها التى قدمتها فى الأفلام.

بدأت نبيلة السيد حياتها الفنية بعدما درست في معهد التمثيل ومن ثم تشارك في تقديم "ساعة لقلبك" فى فترة الخمسينات وذلك بعدما خاضت مجال التمثيل كطفلة أمام نجيب الريحاني في فيلم "غزل البنات" في مشهد حصة المطالعة "الثعلب والأسد".

قدمت نبيلة السيد العديد من الأعمال التى يتخطى عددها 130 عملا متنوعة ما بين الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، ومن أبرز أدوارها دور شقيقة البطلة راقصة الموالد التى أصبحت راقصة درجة أولى فى "الراقصة والطبال"، ودور العالمة فى فيلم "خلى بالك من زوزو"، ودور الفتاة القبيحة العانس فى "البحث عن فضيحة"، والحماة فى فيلم "ممنوع فى ليلة الدخلة".

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ومن بين العديد من المسرحيات الناجحة التى قدمتها نبيلة السيد كانت مسرحية "العيال كبرت"، حيث كانت تقدم دور الأم "زينب" في العروض الأولي، ثم اعتذرت بعدها لتقدم الدور الفنانة كريمة مختار ويتم تصوير المسرحية للتلفزيون بمشاركة كريمة مختار.

العيال كبرت إحدى أشهر المسرحيات الكوميدية المصرية، من بطولة كبار النجوم سعيد صالح، يونس شلبى، أحمد زكى، كريمة مختار، حسن مصطفى، نادية شكرى، إخراج سمير العصفوري تأليف سمير خفاجي وبهجت قمر.

وتدور أحداث المسرحية حول "كمال" عن طريق الصدفة رسالة غرامية في حقيبة والده "رمضان السكرى" يعلم فيها عن نيته الزواج بامرأة أخرى غير والدته وعزمه على الطلاق من والدته فيقرر هو وأخوته ويعملون جاهدين من أجل ذلك بطرق ظريفة ومسلية منها محاولة إظهار أن عاطف تم اختطافه حتى لا يترك والدهم البيت وفي إطار ذلك يتخلص كل منهم من العيوب التي يظن أنها السبب في هجر والدهم البيت.