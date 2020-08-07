شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: يجب أن تعلق المشانق.. لا ترحموا من قتلوا الناس فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل النجم اللبنانى راغب علامة، هجومه الشديد على مسئولى بلاده بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، الذى راح ضحيته عشرات الشهداء وآلاف المصابين، معلقا على تصريحات أحد الخبراء الروس بأن انفجار المرفأ ناجم عن 300 طن مواد متفجرة خطرة، واصفا هؤلاء المسئولين بـ"المجرمين" الذين تستروا عن هذه المواد ليسرقوها بدل أن يتلفوها أو يضعوها فى مكان آمن، مطالبا بأتن تعلّق المشانق لهم.

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر: "حسب الخبير الروسى الانفجار ناجم عن 300 طن، يعنى هناك 2400 طن قد اختفت والحمد لله من العنبر، هذا يبرر وجود هذه المواد الخطيرة لمدة 6 سنوات، يعنى أن المجرمون تستّروا عن هذه المواد ليسرقوها بدل أن يتلفوها أو يضعوها فى مكان آمن، يجب أن تُعلّق المشانق، لا ترحموا من قتلوا الناس فى بيروت".





وكان الفنان راغب علامة، أعرب عن شكره الشديد للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بعد زيارته العاصمة اللبنانية "بيروت" الذى أعلن عن مؤتمر دولى لجمع المساعدات إلى الشعب اللبنانى، حيث علق علامة، عبر تويتر، قائلا: "شكرا ماكرون".

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كما هاجم علامة، الحكومة اللبنانية لما آلت اليه الأوضاع فى بلاده وآخرها كارثة انفجار مرفأ بيروت وسقوط عشرات الضحايا وآلاف الجرحى، قائلا: "المبكى فى بلدنا أنه فى الوقت الذى تعمل الدول فى العالم لمساعدة الشعب اللبنانى، تجد المسئولين فى بلدنا يسرقون أموالنا وماضينا ومستقبلنا وأملنا ولقمة عيش الفقراء، ومستقبل شبابنا! العار العار عليكم يا مسئولى لبنان".

وتسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضى، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الحداد الوطنى العام فى ضوء الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها فى عمليات البحث عن المفقودين فى مرفأ لبنان ومحيطه، حيث تتم إزالة آثار الانفجار الكبير، وذلك وفق وسائل إعلام لبنانية، فيما كشفت عمليات البحث عن تضرر كبير فى المبانى القريبة من حادث الانفجار، وسقوط عدد كبير من المنازل فى محيط المرفأ.