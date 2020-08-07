شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الدورة الجديدة من مهرجان سراييفو وانطلاق فعاليته على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان سراييفو السينمائى عن إلغاء انطلاق الدورة الـ 26 من المهرجان والتي كانت من المقرر أن تنطلق نهاية الأسبوع المقبل وتحديدا في الفترة من 14 إلى 21 أغسطس الجارى، على أن يتم نقل المهرجان بأكمله عبر الإنترنت لنسخة هذا العام وذلك بسبب فيروس كورونا، ويأتى ذلك التزاما بقرار وزارة الصحة بإلغاء جميع الأحداث بسبب الفيروس.

وأعلن المهرجان أن برنامج المهرجان بما فى ذلك عروض الأفلام والدروس الرئيسية والمحادثات مع صانع الأفلام سيكون متاحًا للجمهور المحلي ومحبي الأفلام في جميع أنحاء العالم من خلال منصة VOD الخاصة بمهرجان سراييفو السينمائي والتي تم تطويرها ليسمح للمستخدمين بالاشتراك في برنامج المهرجان بأكمله لمدة سبعة أيام.

فى سياق مختلف تمسك مهرجان طوكيو السينمائى الدولى بالانطلاق في شهر أكتوبر وتحديدا يوم 31 لانطلاق الدورة الجديدة والتي تستمر من 31 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر.

سيكون أكبر مهرجان سينمائي في اليابان أحد الأحداث الدولية الرئيسية القليلة التي ستُعقد فيها عروض وندوات شخصية في عام 2020 ، بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا تأجيل العديد من المهرجانات حفلات توزيع الجوائز ، ويأتي الإعلان عن انطلاق TIFF على الرغم من إعادة تطبيق الحكومة اليابانية للقيود من جديد حيث زادت حالات COVID-19 في البلاد بمعدل سريع ، لتصل إلى مستوى قياسي في اليوم وهو 1,998 في 3 أغسطس، وشهدت اليابان إجمالي 42663 حالة COVID-19 حالات وفاة 1028.