روبرت داوني جونيور يدخل عالم الدراما بمشاركة "أبل تي في"

يستعد الممثل الأمريكي روبرت داوني جونيور للظهور في عمل درامي قريبا من إنتاج شركته الخاصة للإنتاج الفني التي تديرها زوجته وتعرف باسم "Team Downey".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فإن العمل الدرامي المرتقب، سيكون بشراكة إنتاجية ما بين شركة روبرت وشبكة البث الرقمي الجديدة "أبل تي في"، التابعة لشركة "أبل".

وأفادت الصحيفة بأن روبرت وقع اختياره وزوجته على المخرج "آدم بيرلمان"، ليتولى مهمة إخراج المسلسل الذي يتحدد عنوانه لاحقا، والذي قد يظهر به في دور مساعد.

وسيتولى جونيور في الوقت نفسه مهمة الإنتاج التنفيذي إلى جانب المنتجة التنفيذية، "آماندا بوريل"، التي سبق لها العمل بمسلسلات ناجحة مثل "Hot Cities"، و"Perry Mason" و"Sweet Tooth".