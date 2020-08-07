راغب علامة: يجب أن تُعلّق المشانق

علّق السوبرستار راغب علامة على الكلام المتداول عن لسان خبير روسي قوله إن انفجار 2750 طن من نترات الأمونيوم كان يمكن أن يؤدي إلى محو بيروت، لكن يبدو أنها تعرضت للسرقة. وأشار السوبرستار ان المشانق يجب تُعلّق بعد هذه الكارثة الكبيرة التي ضربت العاصمة اللبنانية بيروت جراء انفجار المرفأ.

وقال السوبرستار راغب علامة في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “حسب الخبير الروسي، الإنفجار ناجم عن ٣٠٠ طن. يعني هناك ٢٤٠٠ طن قد اختفت والحمدلله من العنبر.هذا يبرر وجود هذه المواد الخطيرة لمدة ٦ سنوات، يعني ان المجرمون تستّروا عن هذه المواد ليسرقوها بدل أن يتلفوها أو يضعوها في مكان آمن. يجب أن تُعلّق المشانق. لا ترحموا من قتلوا الناس في بيروت“.