المنتج صادق الصبّاح: هذه جريمة العصر بحقنا

علّق صاحب شركة الصبّاح أخوان، المنتج صادق الصباح، على الكارثة التي هزّت العاصمة اللبنانية بيروت جراء الانفجار في المرفأ وأوقع أكثر من 135 شهيدًا، وأكثر من 5000 جريحاً بالاضافة الى العديد من المفقودين.

وغرّد المنتج صادق الصبّاح عبر حسابه على تويتر قائلاً: “بيخلص الحكي قدام المأساة التي يمر فيها وطنًا.. بإختصار هذه جريمة العصر بحقنا وبحق أولادنا وأحفادنا ومستقبلنا.. ولا شيء ممكن يشفي وجعنا وغضبنا غير معرفة الحقيقة والمحاسبة عبر تعليق المشانق لا يجب التهاون مع طبقة فاسدة مصيرها مزبلة التاريخ“.