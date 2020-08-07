Aug 07, 2020
علّق صاحب شركة الصبّاح أخوان، المنتج صادق الصباح، على الكارثة التي هزّت العاصمة اللبنانية بيروت جراء الانفجار في المرفأ وأوقع أكثر من 135 شهيدًا، وأكثر من 5000 جريحاً بالاضافة الى العديد من المفقودين.
وغرّد المنتج صادق الصبّاح عبر حسابه على تويتر قائلاً: “بيخلص الحكي قدام المأساة التي يمر فيها وطنًا.. بإختصار هذه جريمة العصر بحقنا وبحق أولادنا وأحفادنا ومستقبلنا.. ولا شيء ممكن يشفي وجعنا وغضبنا غير معرفة الحقيقة والمحاسبة عبر تعليق المشانق لا يجب التهاون مع طبقة فاسدة مصيرها مزبلة التاريخ“.
كانت هذه تفاصيل خبر المنتج صادق الصبّاح: هذه جريمة العصر بحقنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.