شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد وخطيبته علياء يلعبان على "المرجيحة" خلال إجازتهما الصيفية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد سعد، جمهوره ومتابعيه، صورا جديدة له من خلال خاصية ستورى على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، والتى تجمعه بخطيبته علياء بسيونى، وذلك أثناء تواجدهما على الشاطئ للاستمتاع بإجازة الصيف مع أصدقائهما، وظهر أحمد سعد وخطيبته فى مقطع فيديو نشره أيضًا عبر صفحته وهما يلعبان على "مرجيحة" خشبية بالشاطئ.

يأتى هذا بعد أيام قليلة من مشاركة الفنان أحمد سعد، جمهوره ومتابعيه صورة له من خلال حسابه على موقع "إنستجرام"، والتى تجمعه بخطيبته علياء، وذلك أثناء تواجدهما فى الجيم، حيث نشر سعد الصورة عبر خاصية إنستجرام، كذلك نشر صورة عبر حسابه على إنستجرام، تجمعه بالنجم عمرو سعد.

وكان سعد قد شارك متابعيه منذ عدة أيام بصورة جديدة مع خطيبته أثناء استمتاعهما بأجواء الصيف معاً، وذلك عبر خاصية الستورى من خلال حسابه على موقع انستجرام، حيث ظهر الثنائى على البحر بسعادة كبيرة.

كما ظهر خلال صورة أخرى من خلال خاصية الستورى أيضاً فى صورة أخرى داخل حمام السباحة شارك بها متابعيه من خلال صيفه حالياً، وكان كشف النجم أحمد سعد، فى وقت سابق عبر تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن قصة حبه التى يعيشها هذه الأيام، حيث أوضح أنه يعيش قصة حب جديدة مع عارضة الأزياء علياء بسيونى، بعدما تعرف عليها منذ فترة، وأضاف سعد أن هناك ارتياحا شديدا بينهما، وأنه سيعلن عن موعد خطوبتهما مطلع الشهر المقبل، وبمجرد أن يتم سعد زواجه على علياء تكون بذلك الزوجة الرابعة فى حياة النجم أحمد سعد.



