هل تعيش جوليا روبرتس حياة مضطربة مع زوجها دانى مودر بسبب دينزل واشنطن؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعيش جوليا روبرتس حياة مضطربة مع زوجها داني مودر بسبب النجم العالمي دينزل واشنطن؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما جعل محبي ومعجبي النجمة الشهيرة يتوقعون أن الزوجين يعيشان في حالة حرب بسبب غيرة موديل من نجم هوليوود الشهير دينزل واشنطن، و هي القصة التي نفاها تماما موقع " جوسيب كوب " ووصفها بالشائعة السخيفة، مشيرا أن جوليا وزوجها يعيشان حياة مستقرة و لا يلتفتان للشائعات التي تحاصرهما دائما، من جهة أخرى فلا شك أن روبرتس وواشنطن لديهما حماس كبير للعمل معا لكن في الحقيقة هذا لم يؤثر علي علاقة نجمة هوليوود بزوجها .



جوليا و داني مودر

قبل أسبوعين أعلنت Netflix أن جوليا روبرتس ودينزل واشنطن يتعاونان لفيلم جديد معا وهو " Leave The World Behind " ، و من ذلك الحين بدأت الشائعات في التداول ، فقد نشر موقع " Woman’s Day " تقرير يؤكد أن زوج جوليا يشعر بحالة من الغضب و القلق بسبب مشاركتها في عمل فني مع دينزل واشنطن حيث يجمع الثنائي ماضي طويل ومثير للاهتمام لا يمكن تجاهله .



جوليا وزوجها

وادعى الموقع أنه من المعروف أن جوليا روبرتس لن تستطيع التوقف عن التحدث عن دينزل واشنطن و موهبته و خفه ظله ووسامته ، وأشار مصدر لم يعلن عن هويته أن القلق لدي مودر أن زوجته ستعمل مع " رجل أحلامها" لعدة أشهر في تصوير هذا العمل .

واستكمل المصدر مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن جوليا يمكن أن تكون مغازلة ماهرة حتى لأقوى الرجال وهي صاحبة أجمل ابتسامة في العالم ، و هو ما يعطي إيحاء للكثيرين أن جوليا تستعد لخيانة زوجها .