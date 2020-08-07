"موقف لم تنساه طول حياتها وجسدت دور والد ممثل أكبر منها بـ36 عاما".. حكايات نبيلة السيد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نبيلة السيد، الـ82، إذ ولدت في 7 أغسطس 1938.

ونستعرض لكم بعض الحكايات عن الفنانة الراحلة..



- في شارع محمد علي كانت البداية

ولدت الفنانة الراحلة في شارع محمد علي، إذ كان والدها يعمل متعهدا للحفلات، وعملت منه من صغرها، مطربة في حفلات الزفاف.

- السينما مبكرا

كما بدأت علاقتها بالسينما مبكرا في فيلم غزل البنات عام 1949، وهي في عمر 11 عاما، وكانت إحدى الصغيرات.

ثم عادت إلى السينما بعد أن أصبحت شابة في عمر الـ21 عاما من خلال فيلم حب ودلع، وتوالت أعمالها بعد ذلك.

- المسرح في حياة نبيلة السيد

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ونالت فرصتها اﻷولى مسرحيًا من خلال مسرحية (30 يوم في السجن)، بعد أن تغيب إحدى الممثلات، ثم بدأت عملها الفني من خلال فرقة (ساعة لقلبك) فى حقبة الخمسينيات، ثم انتقلت بين العديد من الفرق المسرحية عقب حصولها على دبلوم المعهد العالي للتمثيل.

- موقف لا ينسى

قالت نبيلة السيد في لقاء قديم لها إنها كانت تشارك في مسرحية المغفل بطولة أمين هنيدي وعبدالمنعم مدبولي وماجدة الخطيب، مشيرة إلى أنها كانت تجسد شخصية والدة الممثل فهمي أمان "ولد في 1902".

وأضافت ضاحكة: "تخيلوا أنا اعمل أمه، وهو بسنه ده، عملت مكياج وبروكة، وخلال إحدى ليالي العرض، الفنان زكريا موافي أشار بيده، فطارت البروكة، قلبي وقع في رجلي، وخرجت من المسرح، ورحت لسيد بدير، مدير الفرقة وقتها، وبكيت (قلته عمري كله وقع على المسرح)، فاندهش وسألني فحكيت له أمر البروكة، الراجل مات من الضحك، وجابوا ليا البروكة، ولبستها ودخلت كملت المسرحية".

فيلم ومسلسل عرضا بعد وفاتها

توفيت نبيلة السيد في عمر صغير لم يتجاوز الـ48 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان، وعرض لها بعد وفاتها فيلم القطار إخراج أحمد فؤاد وبطولة نور الشريف، وكذلك مسلسل المكتوب على الجبين إخراج عادل صادق وبطولة صلاح السعدني ومجدي وهبة وتحية كاريوكا.

الزواج

كانت الفنانة نبيلة السيد متزوجة من الملحن حسن نشأت.