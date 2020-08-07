فن ومشاهير

خطة لمنع مايك تايسون من عض أذن منافسه

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رنا صلاح الدين - يسعى جولت بارنا، وكيل أعمال بطل العالم السابق في الملاكمة، الأمريكي روي جونز جونيور، لتأمين أذني الأخير قبل خوضه النزال المرتقب ضد مواطنه، الأسطورة مايك تايسون.

بارنا، يرى أنه من الضروري توفير الحماية لجونز حتى لا تتعرض أذنه للعض من قبل تايسون، الذي ذاع صيته بشكل واسع عندما قضم جزءا من أذن مواطنه الملاكم الشهير إيفاندر هوليفيلد، في 28 يونيو 1997، خلال النزال الذي جمعهما على بطولة "WBA" للوزن الثقيل.

b34e9f230b.jpgمايك تايسون

تقارير إعلامية أفادت وفقا لـ"روسيا اليوم" أن تايسون، الذي اعترف بأنه خلق من أجل "إيذاء الناس"، سيحاول إسقاط جونز بالضربة القاضية، على الرغم من أن هذا مخالف لقواعد النزال الاستعراضي الذي سيجمعهما.

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وأعلن تايسون البالغ من العمر 54 عاما، في الـ21 من يوليو الماضي، أنه سيواجه جونز (51 عاما)، في نزال استعراضي من ثماني جولات، سيقام يوم 12 سبتمبر المقبل، في ولاية كاليفورنيا.

d30d88f350.jpgمايك تايسون

تايسون يعد أصغر بطل للوزن الثقيل على مر العصور في "الفن النبيل"، وخاض آخر نزال له في 11 يونيو 2005، قبل أن يضع حدا لمسيرته الاحترافية، التي حقق خلالها 50 انتصارا، مقابل ست هزائم.

أما جونز، بطل العالم المطلق سابقا، فقد وضع حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2018، وحقق خلالها 66 انتصارا، منها 47 بالضربة القاضية، مقابل 9 هزائم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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