خطة لمنع مايك تايسون من عض أذن منافسه

رنا صلاح الدين - يسعى جولت بارنا، وكيل أعمال بطل العالم السابق في الملاكمة، الأمريكي روي جونز جونيور، لتأمين أذني الأخير قبل خوضه النزال المرتقب ضد مواطنه، الأسطورة مايك تايسون.

بارنا، يرى أنه من الضروري توفير الحماية لجونز حتى لا تتعرض أذنه للعض من قبل تايسون، الذي ذاع صيته بشكل واسع عندما قضم جزءا من أذن مواطنه الملاكم الشهير إيفاندر هوليفيلد، في 28 يونيو 1997، خلال النزال الذي جمعهما على بطولة "WBA" للوزن الثقيل.

مايك تايسون

تقارير إعلامية أفادت وفقا لـ"روسيا اليوم" أن تايسون، الذي اعترف بأنه خلق من أجل "إيذاء الناس"، سيحاول إسقاط جونز بالضربة القاضية، على الرغم من أن هذا مخالف لقواعد النزال الاستعراضي الذي سيجمعهما.

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وأعلن تايسون البالغ من العمر 54 عاما، في الـ21 من يوليو الماضي، أنه سيواجه جونز (51 عاما)، في نزال استعراضي من ثماني جولات، سيقام يوم 12 سبتمبر المقبل، في ولاية كاليفورنيا.

مايك تايسون

تايسون يعد أصغر بطل للوزن الثقيل على مر العصور في رياضة "الفن النبيل"، وخاض آخر نزال له في 11 يونيو 2005، قبل أن يضع حدا لمسيرته الاحترافية، التي حقق خلالها 50 انتصارا، مقابل ست هزائم.

أما جونز، بطل العالم المطلق سابقا، فقد وضع حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2018، وحقق خلالها 66 انتصارا، منها 47 بالضربة القاضية، مقابل 9 هزائم.