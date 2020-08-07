بأمر ملكي.. الشقراء إلين فوكيما تنضم لفريق الرجال لكرة القدم.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - فاجأ الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم "KNVB" فتاة بالسماح لها باللعب في فريق "v.v. Foarút" للرجال، الذي يشارك في دوري الدرجة الرابعة للهواة.

إلين فوكيما

ووفقا لـ"روسيا اليوم" ستلعب إلين فوكيما، البالغة من العمر 19 عاما، في صفوف فريق "v.v. Foarút" خلال الموسم (2020-2021)، وسيتخذ الاتحاد الملكي القرار النهائي، وفقا لمستوى أداء اللاعبة، وربما يسمح للسيدات باللعب في فرق الرجال بشكل دائم.

إلين فوكيما

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إلين فوكيما علقت على قرار السماح لها اللعب إلى جانب الرجال، قائلة: إنه أمر لا يصدق، يمكنني الاستمرار في اللعب لقد لعبت مع هؤلاء الشباب منذ أن كنت في الخامسة من عمري، وسيكون من المؤسف، لو اضطررت إلى التخلي عنهم الموسم المقبل.

إلين فوكيما

الفتاة أضافت، إنه التحدي الكبير الذي أتطلع إليه بفارق الصبر، كما يسعد زملائي أن أبقى في الفريق لا أعرف كيف ستسير الأمور، لكنني سعيدة جدا لكوني جزءا من هذه التجربة.

يذكر أن تجربة الفرق المختلطة تطبق في هولندا فقط على مستوى الشباب حتى سن 18 عاما.