خالد سليم يحتفل بعيد ميلاد زوجته في أجواء رومانسية

متابعة بتجــــــــــــرد: أظهر فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام” طريقة احتفال الفنان المصري خالد سليم منذ أيام بيوم ميلاد زوجته. وظهر في المقطع وهو يقف برفقتها مع عدد من المقربين والأصدقاء أمام طاولة وضع عليها قالب حلوى. وتبين أنه تم احياء المناسبة في أحد الأماكن البحرية وهو ما كشفته ملابس الحاضرين.

ولفت النجم الأنظار برومنسيته من خلال احتضان زوجته خيرية واهتمامه الكبير بها. إلا أنه تعرض في المقابل للانتقادات بسبب ملابسه وبسبب عدم اتباع الجميع إجراءات الوقاية من عدوى وباء كورونا.

ويشار إلى أن الفنان كثيراً ما يظهر ارتباطه الشديد بزوجته. وهو ما دل عليه حين دافع عنها بعد تعرضها للتنمر منذ عامين بسبب شكل حاجبيها حيث خاض شجاراً مع متابعة له علقت على ذلك بكلمات مسيئة وخارجة.

وكتب على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات: “انتِ اللي …”. وحين هددته الفتاة بنشر تعليقه على مواقع التواصل لم يتردد في الرد لعيها: “انشري قلة ادبك. فاكرة اني مش هرد عليكي؟”. وهو ما أثار حينها ضجة كبيرة في أوساط المتابعين الذين دافعوا عن الزوجة معبرين عن معارضتهم الشديدة للتنمر.