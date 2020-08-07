صفية العمري في فيلم سعوي

متابعة بتجــــــــــرد: يُجري الكاتب والمنتج السعودي خالد الراجح، مفاوضات مكثفة مع الفنانة المصرية القديرة صفية العمري للمشاركة في فيلمه السينمائي الذي يتم التحضير لتنفيذه خلال الفترة القادمة، مبيناً أن الأسماء الفنية الكبيرة من الخليج والعالم العربي تعطي إضافة مميزة للعمل وتكون سبباً رئيسياً في نجاحه.

وتابع: “لا نزال نضع حجر الأساس للسينما في المملكة، لذا نستعين بفنانين كبار لهم إسهامات كبيرة ارتقت بالسينما في بلدانهم”.

وذكر الراجح، أنه في ظل التعاون السعودي المصري في جميع المجالات قرر أن يضم فيلمه الجديد فناناً مصرياً كبيراً للاستفادة من خبراته في هذا المجال، لا سيما أن السينما السعودية في أول السلم وتسعى للوصول إلى النجومية، مشيراً إلى أن الأفلام تحتاج إلى نجوم شباك وصفية العمري من النجوم الذين أسهموا في نجاح السينما والدراما المصرية والعربية.