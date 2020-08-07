هل خضعت غادة عبد الرازق لعمليات تجميل؟

متابعة بتجـــــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة قديمة للفنانة المصرية غادة عبد الرازق لفتت أنظار عدد كبير من المتابعين. وبدت فيها بشكل مختلف تماماً عن ذلك الذي تتسم به حالياً.

وفي هذا السياق أشار بعض المتابعين إلى انها تغيرت مع التقدم في العمر فيما شدد آخرون على انها خضعت للعديد من عمليات التجميل التي بدلت ملامحها بشكل كبير.

ويشار إلى ان غادة تغيب حالياً عن الظهور بعد تصوير آخر أعمالها “سلطانة المعز” وإعلان زواجها من مدير التصوير هيثم زينيتا، علماً أنها نشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صوراً أظهرت أنها أمضت إجازة برفقة الأخير وأفراد عائلتها في أحد الأماكن البحرية.

ويذكر أنها تعرضت في أثناء ذلك لموجة من الانتقادات بسبب ظهورها في أحد المقاطع المصورة مرتدية الهوت شورت. وفيما اعتبر بعض المتابعين أن ارتداء مثل هذا اللباس أمر طبيعي في المنتجعات البحرية رأى آخرون أنه لا يليق بامرأة في مثل سنها.