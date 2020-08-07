نادين نجيم ترقد في المستشفى وشقيقها يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

متابعة بتجـــــــــــرد: أعرب الكثير من معجبي النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن قلقهم بشأن حالتها بعد إعلان إصابتها في انفجار مرفأ بيروت.

وبعد أن عرف أنه تم نقلها إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية أوضح شقيقها شادي حقيقة حالتها. وجاء هذا في لقاء أجراه معه برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4.

وقال إن النجمة أصيبت بجروح في مناطق مختلفة من جسمها وتحديداً في وجهها ورقبتها مع الإشارة إلى أنها ترقد حالياً في مستشفى المشرق وانه تم أخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل علاجها، مشدداً على أنها تتمتع بحالة جيدة.

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وعن موعد خروجها من المستشفى رأى أنه من الأفضل أن تخلد في المرحلة الراهنة إلى الراحة قبل أن يحين الموعد المناسب لخروجها.

ويشار إلى أن نادين نشرت بدورها تغريدة من خلال حسابها على “تويتر” أوضحت فيها حالتها وكتبت: “دموعي ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني بشكر الله كل ثانية ولادي بخير”.

وأضافت: “وجهي بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بطيب عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات عم صللي للكل اقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك الله يكون بعون كل المصابين”. وتلقت الكثير من عبارات التعاطف والتهنئة بالسلامة من زميلاتها وزملائها النجمات والنجوم.