داليدا عياش في أول تعليق لها بعد إصابتها بإنفجار بيروت

شكرت داليدا عياش، البوب ستار رامي عياش، كل من حاول الإطمئنان عليها بعد تعرضها لإصابة جراء انفجار مرفأ بيروت.

وفي أول تعليق لها، قالت داليدا: “أشكر من كل قلبي كل من اطمأن وسأل عني.حسيت انو عندي عايلة كبيرة كتير.بدي قول انو جروحي والحادث وكل الكابوس اللي قطعت فيه هوي ماشي قدام آلام الناس يللي فقدوا ناس غاليين عقلوبهم، أو نصابوا بتشوهات.قلبنا عم يتقطع على بيروت يللي عم تحترق. الله يصبر قلب كل ام واب وطفل وشب وصبية”.

وكان البوب ستار رامي عياش قد شكر الجمهور وكل من حاول الإطمئنان على زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش التي تعرضت لإصابة جراء انفجار مرفأ بيروت.

وكتب “عياش” على تويتر: “اشكر كل من سأل عن داليدا دون استثناء .غمرتوني بمحبتكم واهتمامكم انشاالله منوفيكم . جروحها توزعت بين جبينها وانفها ويديها وقدميها. ولكن الحمدالله على كل شي .مصيبة وخسارة غيرنا اكبر من شوية جروح. اطفال مقطوعة اجزائها وناس عم تسبح بدمها صار بالنا بالمساعدة اكتر من حالنا”.