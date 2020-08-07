توم هانكس يعود بفيلم للأطفال

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت بعض التقارير الصحفية الأجنبية، عن مشاركة النجم العالمي توم هانكس، في عمل درامي جديد مع منصة “ديزني” العالمية، يجسد من خلاله شخصية Geppetto للرسوم المتحركة الكلاسيكية لتستكمل بها المنصة سلسلة نجاحاتها المتواصلة في عالم الرسوم المتحركة.
ووفقًا لصحيفة “فاريتي” فإن النجم صاحب الـ 64 عامًا، أبدى اهتمامه بلعب دور Geppetto، بعد الاتصال الذي دار بينه وبين مدير منصة “ديزني”، روبرت زيمكيس.
وستكون مشاركة هانكس فى تجسيد الأداء الصوتي لشخصية Geppetto، أول مشاركة للنجم العالمي في عمل فني بعد إعلان شفائه من فيروس كورونا الذى أصابه منذ أشهر قليلة أثناء تواجده مع زوجته في أستراليا.
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