شاكيرا تسترجع ذكريات طفولتها بهذا الفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت النجمة الكولومبية شاكيرا الجمهور عبر صفحتها الرسمية في موقع “انستغرام”، فيديو ظهرت فيه خلال ممارستها لعبة الجولف.
واسترجعت شاكيرا في تعليقها على الفيديو ذكريات طفولتها، وأوضحت أنها لم تذهب إلى نادي للجولف منذ طفولتها. وعلقت قائلة “كانت المرّة الأخيرة في الثانية من عمري ولم أذهب بعدها إلى نادي (جولف)”.
جدير ذكره أن شاكيرا طرحت في شهر آذار/مارس الماضي كليب “Me Gusta” وحقق حتى اللحظة أكثر من 115 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.
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