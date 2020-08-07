متابعة بتجــــــــــــرد: كشف الطاهي الخاص بالنجمة العالمية جنيفير لوبيز الأصناف التي تحب الأخيرة تناولها. وذكر كيلفن فرنانديز أنها تعتمد الصرامة قاعدة في ما يتعلق بنظامها الغذائي مشيراً إلى أنها لا تتناول مطلقاً نوعين من الطعام: سمك السلمون والتوت.
ولفت في حديث إلى US Weekly إلى أنه يضيف إلى مائدتها عادة اصنافاً مثل سمك باس البحر والهلبوت أو القد. وأضاف أنها لا تأكل التوت رغم أن طفليها يحبانه إلى حد كبير متابعاً أنها لا تحب اكل الفواكه عموماً.
وقال خلال اللقاء أيضاً إنها تحرص على أن تضع في ثلاجتها المياه الفوارة والفراولة والسبانخ والخيار والكرفس حيث تستخدمها لصنع العصائر الطازجة المفيدة. وكشف أنها تحب أن تبدأ يومها بشرب كوب من العصير وخصوصاً الأخضر وأنها تحب أيضاً أكل البيض ولحم الديك الرومي.
كذلكأشار إلى أنها تحرص على كون ثلاجتها ومخزنها ممتلئين بالمؤونة وأنها حذفت الكربوهيدرات والسكر من لائحة طعامها مع التذكير بأنها تتسم بالمزاجية أحياناً حيث تطلب منه تقديم بعض الأصناف غير المسموح بها لتحاسبه على ذلك في اليوم التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر طاهي جنيفير لوبيز الخاص يكشف سرًا هامًا عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.