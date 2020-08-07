طاهي جنيفير لوبيز الخاص يكشف سرًا هامًا عنها

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف الطاهي الخاص بالنجمة العالمية جنيفير لوبيز الأصناف التي تحب الأخيرة تناولها. وذكر كيلفن فرنانديز أنها تعتمد الصرامة قاعدة في ما يتعلق بنظامها الغذائي مشيراً إلى أنها لا تتناول مطلقاً نوعين من الطعام: سمك السلمون والتوت.

ولفت في حديث إلى US Weekly إلى أنه يضيف إلى مائدتها عادة اصنافاً مثل سمك باس البحر والهلبوت أو القد. وأضاف أنها لا تأكل التوت رغم أن طفليها يحبانه إلى حد كبير متابعاً أنها لا تحب اكل الفواكه عموماً.

وقال خلال اللقاء أيضاً إنها تحرص على أن تضع في ثلاجتها المياه الفوارة والفراولة والسبانخ والخيار والكرفس حيث تستخدمها لصنع العصائر الطازجة المفيدة. وكشف أنها تحب أن تبدأ يومها بشرب كوب من العصير وخصوصاً الأخضر وأنها تحب أيضاً أكل البيض ولحم الديك الرومي.

كذلكأشار إلى أنها تحرص على كون ثلاجتها ومخزنها ممتلئين بالمؤونة وأنها حذفت الكربوهيدرات والسكر من لائحة طعامها مع التذكير بأنها تتسم بالمزاجية أحياناً حيث تطلب منه تقديم بعض الأصناف غير المسموح بها لتحاسبه على ذلك في اليوم التالي.