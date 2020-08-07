شكرا لقرائتكم خبر عن صدام مرتقب بين "الموسيقيين" وأحمد سعد على خلفية مشاركته شاكوش الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس نقابة الموسيقيين اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لبحث عدد من الملفات، وعلم الخليج 365 أن تلك الملفات على رأسها إصدار قرار بشأن المطرب أحمد سعد بعد مشاركته مغنى المهرجانات حسن شاكوش فى دويتو بعنوان "100 حساب" خاصة أن الأخير موقوفًا من النقابة وليس لديه تصريح بالغناء، الأمر الذى ينبئ بصدام على الساحة الفنية طرفيه نقابة الموسيقيين والنجم أحمد سعد.

الأغنية اقتربت من 4 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، وقال سعد لـ"الخليج 365"، إن ردود الأفعال فاقت توقعاته، حيث نالت الأغنية إعجاب عدد كبير من أصدقائه داخل الوسط الفنى وخارجه، موضحا أنه سعيد أيضا بالتعاون مع حسن شاكوش الذى وصفه بصوت قوى ومميز ويتمنى التعاون معه فى عمل آخر خلال الفترة المقبلة، وأضاف: "الأغنية بسيطة وليس بها أى إسفاف".

وقبل طرح الأغنية وجهت نقابة الموسيقيين تحذيرا إلى النجم أحمد سعد ومغنى المهرجانات حسن شاكوش لعدم حصول الأخير على تصريح بالغناء من نقابة المهن الموسيقية، ومن الممكن أن يصل الأمر إلى تحويل الثنائى للتحقيق إن اتفق أعضاء مجلس النقابة على هذا القرار .

كان النجم أحمد سعد قد قرر تأجيل إصدار أغنية "100 حساب"، وذلك بعد أن هددت نقابة المهن الموسيقية شاكوش باللجوء إلى القضاء فى حالة طرح الأغنية، وقال سعد إنه قام بالاتصال بنقيب الموسيقيين هانى شاكر وقال له هذه لوائح وقوانين ولن يتنازل عنها، لذلك اتخذ قرار التأجيل حتى لا يكون ضد قرارت النقابة واحتراما لهيبتها لحين إنهاء مشكلة شاكوش معهم، مضيفا أنه ينتظر طرح الأغنية فى الموعد المناسب، حيث وعده نقيب الموسيقيين المطرب هانى شاكر أن يحل هذا الموضوع فى القريب العاجل، قبل أن يطرحها سعد رسميا .

أغنية "100 حساب" غناء المطرب أحمد سعد وحسن شاكوش، ومن كلمات محمود خليفة، وألحان أحمد سعد، توزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء قرار وقف طرح الأغنية مؤخرًا بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية.

Advertisements

وفى تصريحات سابقة، أكد الفنان حلمى عبد الباقى، عضو مجلس نقابة الموسيقيين، أنه لا تراجع عن قرار منع مطربى المهرجانات ووقفهم عن الغناء.

وأوضح الفنان حلمى عبد الباقى أن الفنان هانى شاكر اقترح تدشين شعبة لاحتضان مؤديى المهرجانات أو اختيار الصالح منهم مع أخذ ضمانات حول تقديمهم كلمات لا تخدش الحياء والمحافظة على الذوق العام، عن طريق إقرارات يمضى كل منهم عليها، وهذه اقل حقوق المستمعين.

من جانبه، شدد الدكتور أحمد أبو المجد، عضو نقابة الموسيقيين، أن النقابة لن تتراجع عن موقفها فيما يخص قرار منع مؤدي المهرجانات من الغناء، مؤكدا أن النقابة كان لا بد أن تتدخل وأن يكون لها وقفة، فقبل القرار تساءل الناس أين النقابة؟ وبعد منع المهرجانات هاجموا النقابة، في النهاية ستقوم نقابة الموسيقيين بدورها، وآن الآوان لا نسمح بالإسفاف نهائيا ، حماية للأطفال والشباب، ونثق في أجهزة الدولة ودعمها لنا.

وكان الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين قد فتح النار على مطربى المهرجانات، وذلك من خلال إصدار قرار بمنعهم من الغناء نهائيا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.