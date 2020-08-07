شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى يغنى لفيلم "الهجام" بطولة أحمد عبد الله محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب وائل الفشنى لـ"الخليج 365" إنه يشارك فى فيلم "الهجام" بطولة أحمد عبد الله محمود من خلال أغنية ضمن سياق الأحداث تحمل اسم "انا قلبي واخد علي الهموم"، وهي من ألحانه، وكلمات مرقص عادل، وتوزيع مودي نبيل، وهو الفيلم الذى تم الانتهاء من تصويره، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل تضع أحمد عبد الله محمود وعمر الشناوى فى مواجهة بعضهما ، وتشارك الفنانة عايدة رياض كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم "الهجام"، إضافة إلى الفنان محسن محيي الدين.

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فيلم "الهجام" إخراج مرقص عادل، وينتمى لأعمال البطولة الشبابية، ويشارك فى بطولته الفنان أحمد عبد الله محمود، ووائل عبد العزيز ومحمود فارس وعمر الشناوى، محسن منصور ، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

يذكر أن آخر أعمال وائل فيلم صاحب المقام والتي يعرض حاليا علي إحدي منصات الكترونية، هو من بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.