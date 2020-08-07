محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: أشادت الفنانة سيرين عبدالنور، بموقف سفيرة لبنان بالأردن، ترايسي شمعون، إذ تقدمت باستقالتها احتجاجا على أداء الحكومة بلبنان. وغردت "سيرين"، عبر حسابها بـ"تويتر" بفيديو من فضائية العربية الحدث في خبر عاجل يعلن استقالة "ترايسي"، وعلقت: "فخورين فيكي سفيرة لبنان بالأردن.. ترايسي شمعون قدمت استقالتها". ويهاجم الكثير من الفنانين، السياسيين في لبنان دائما بسبب الفساد في البلاد، ويدعون للمظاهرات. ووقع انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية بيروت، قبل 3 أيام، أسفر عن وفاة قرابة 200 قتيل، فضلا عن آلاف المصابين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد استقالتها.. سيرين عبدالنور توجه رسالة لسفيرة لبنان بالأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.