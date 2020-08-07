الخليج 365الجمعة 2020/8/7 08:20 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن بدأ الجسر الجوي لمساعدة لبنان، بأوامر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة، أن خطة المساعدات المقدمة إلى لبنان تشمل القطاع الصحي والأمن الغذائي وتأمين الإيواء.
وأعلنت السعودية، مساء الأربعاء، تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى ضحايا انفجار بيروت الذي خلف دمارا واسعا على المستوى البشري والمادي.
وتحركت العديد من الدول العربية والأجنبية لنجدة لبنان، الذي شهد انفجارا مهولا أسفر عن سقوط نحو 135 قتيلا و5 آلاف جريح، في فاجعة وصفت بأنها تشبه كارثة هيروشيما وناجازاكي في اليابان.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تبدأ في تسيير جسر جوي إغاثي إلى لبنان المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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