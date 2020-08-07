شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف عثمان طالب جامعى مناضل فى "هجمة مرتدة" مع أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان الشاب يوسف عثمان دور طالب جامعى مناضل خلال أحداث مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، حيث يجسد عز دور ضابط فى جهاز أمنى وزوجته هند صبرى تقع فى المشاكل وتتورط بسببه.

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المسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاءالديب، ويشارك في بطولته الى جانب أحمد عز وهند صبرى كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وآخرين من النجوم.

ومن ناحية أخرى يذكر أن يوسف عثمان أنه يواصل تصوير مسلسل "خيط حرير"، للنجمة مى عز الدين والعمل من تأليفمحمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إبراهيم فخر.