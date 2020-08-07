شاهد الأضرار التي سببها انفجار بيروت في منزل راغب علامة.. فيديو

رنا صلاح الدين - حرص النجم اللبناني راغب علامة على طمأنه محبيه على صحته وأسرته بعد انتشار مقطع فيديو رصد الأضرار التي لحقت بمنزله جراء انفجار بيروت.

السوبر ستار كتب: «صباح الخير. صباح بيروت الجريحة.شكرا للجميع اللي سألوا وتطمنوا علينا»، وأضاف: «الحمد لله نحنا كويسين والإضرار المادية جسيمة لكن الحمدلله زي ما يقول المثل بالمال ومش بأصحاب، رحمة الله على الشهداء والله يشفي الجرحى ويعوّض على الناس الخسائر ..وربنا ينتقم من طبقة حاكمة مستهترة بحياة الناس».

< p> <p>لا حول ولا قوة إلا بالله a href="https://t.co/jiC6C4qaXB"pic.twitter.com/jiC6C4qaXB/a/p— ????????‏​﮼حسان،الطيار???????? (@KsaUvi) a href="<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">منزل الفنان راغب علامة<br>لا حول ولا قوة إلا بالله <a href="https://t.co/jiC6C4qaXB">pic.twitter.com/jiC6C4qaXB</a></p>— 🇸🇦‏​﮼حسان،الطيار🇸🇦 (@KsaUvi) <a href="https://twitter.com/KsaUvi/status/1290752082333638658?ref_src=twsrc%5Etfw">August 4, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 4, 2020/a/blockquote script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"/script" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" data-instgrm-payload-id="twitter-media-payload-0" scrolling="no" style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;" height="750" frameborder="0"></p> <center> Advertisements </center> <!-- gulf-resposive --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-full-width-responsive="true" data-ad-client="ca-pub-7811110798166776" data-ad-slot="4066527319" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>

علامة وصف الحادث بالأرهابي مهاجماً المسئولين في لبنان متابعاً: «لا تحاولوا إقناعنا بأن هذا الانفجار المدمّر هو بالصدفة. كفاكم كذباً ونفاقاً!.. إنه عمل عدواني إرهابي تخرج منه رائحة الخيانة والغدر.. نحن الشعب اللبناني لسنا إلا لعبة وضحية بين يدي الإجرام السياسي والدولي».

يُذكر أن انفجاراً مدمراً وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، اسفر عن مقتل 137 شخصاً، و5000 مصاباً فضلاً عن المفقودين، حيث تم تمدير عدد كبير من البنايات القريبة من المرفأ وتسبب في دمار وأضرار في الكثير من أحياء بيروت، التي يقطنها نحو مليوني نسمة.

من ناحية أخرى، كانت أغنية «أنتو أملنا» آخر ما طرحه راغب علامة، وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، كما صور الكليب بعدسة المخرج سامي صعب، وقد أهداها النجم اللبناني لكل مكافح ومقاتل في الحرب ضد جائحة كورونا لبقاء البشرية.